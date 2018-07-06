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Норвежский лыжник Нортуг считает, что Путин может напрямую руководить сборной России на ЧМ-2018
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Норвежский лыжник Нортуг считает, что Путин может напрямую руководить сборной России на ЧМ-2018 

RT на русском 6 июля 2018
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг высказал мнение, что президент России Владимир Путин может напрямую давать указания футбольной сборной страны, выступающей на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.
«Русские — воины, для них спорт невероятно важен. Это видно и по их политике. Когда на повестке дня спорт, всё остальное они отодвигают. А домашний чемпионат мира оказывает на них невероятное давление», — приводит слова Нортуга Dagbladet.
Он отметил, что рад тому, что не является российским футболистом, выступающим на домашнем чемпионате мира.
«Это невероятное давление. Могу представить, что Путин передаёт указания о том, что как делать, напрямую в сборную. Теперь следить за русскими будет интересно, они выбили Испанию. Теперь они на всё способны», — добавил титулованный лыжник.
Сборная России по футболу пробилась в 1/4 финала ЧМ 2018 где сыграет против национальной команды Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 21:00.
Ранее британские СМИ заявили, что своей игрой Артём Дзюба заставил Жерара Пике забыть, как нужно защищаться.
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