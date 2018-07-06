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Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
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Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье 

Чемпионат.com 6 июля 2018
Артур Далалоян одержал победу в Кубке России по спортивной гимнастике в личном многоборье. На соревнованиях в Челябинске он продемонстрировал результат 167,929 балла. Второе место занял Владислав Поляшов (167,030). Третьим стал Алексей Ростов (164,562).
На прошлогоднем чемпионате Европы в Румынии Далалоян завоевал золото в опорном прыжке и серебро в личном многоборье.
Ранее сборная Москвы по спортивной гимнастике выиграла Кубок России в командном многоборье. Соревнования в Челябинске завершатся 7 июля.
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