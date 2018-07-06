Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье

Артур Далалоян одержал победу в Кубке России по спортивной гимнастике в личном многоборье. На соревнованиях в Челябинске он продемонстрировал результат 167,929 балла. Второе место занял Владислав Поляшов (167,030). Третьим стал Алексей Ростов (164,562).

На прошлогоднем чемпионате Европы в Румынии Далалоян завоевал золото в опорном прыжке и серебро в личном многоборье.

Ранее сборная Москвы по спортивной гимнастике выиграла Кубок России в командном многоборье. Соревнования в Челябинске завершатся 7 июля.