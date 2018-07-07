Маркелов финишировал шестым в первой гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании

ТАСС , 7 июля. Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов занял шестое место в первой гонке седьмого этапа серии «Формула-2», который проходит в Великобритании.

Победу одержал таец Александер Албон (DAMS), вторым финишировал британец Джордж Расселл (ART), третьим — итальянец Антонио Фуоко (Charouz Racing). Партнер Маркелова по Russian Time японец Тадасукэ Макино занял 12-е место.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов — вице-чемпионом в личном.