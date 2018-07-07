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Тасиадис и Фокс выиграли этап КМ по гребному слалому в Германии
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Тасиадис и Фокс выиграли этап КМ по гребному слалому в Германии 

Чемпионат.com 21 час назад
Российские спортсмены не добрались до финалов третьего этапа Кубка мира по гребному слалому, который проходит в Аугсбурге (Германия). Лучший из россиян в каноэ-одиночке Дмитрий Храмцов стал 21-м, а в байдарке-одиночке Марта Харитонова — 22-й. Победы одержали немец Сидерис Тасиадис и австралийка Джессика Фокс.
Гребной слалом. Кубок мира. Третий этап. Аугсбург, Германия Мужчины. Каноэ-одиночка
1. Сидерис Тасиадис (Германия) — 100,06. 2. Александр Слафковский (Словакия) — 100,77. 3. Лука Бозич (Словения) — 102,87… 21. Дмитрий Храмцов (Россия) — 109,48… 29. Кирилл Сеткин (Россия) — 182,43.
Женщины. Байдарка-одиночка
1. Джессика Фокс (Австралия) — 102,10. 2. Маллори Франклин (Великобритания) — 108,56. 3. Ева Терчели (Словения) — 108,86… 22. Марта Харитонова (Россия) — 121,72… 38. Екатерина Перова (Россия) — 121,58.
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