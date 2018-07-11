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Спортсмены филиала «ПМУ» сохранили лидерство в спартакиаде Росхимпрофсоюза
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Спортсмены филиала «ПМУ» сохранили лидерство в спартакиаде Росхимпрофсоюза 

АиФ Пермь 11 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
В начале июня в Губахе химики состязались в футболе. Не проиграв ни в одной встречи и не пропустив в свои ворота ни одного мяча, команда предприятия стала чемпионом 2018 года. Лучшим футболистом турнира признан слесарья ремонтно-механического производства Алексей Вологжанин.
В первой половине 2018 года прошли соревнования по восьми видам спорта из 12 представленных в программе спартакиады краевой организации Росхимпрофсоюза. В спортивных состязаниях участвуют 13 команд. Команда филиала «ПМУ» победила в лыжных гонках, гиревом спорте, волейболе и дартсе, также стала бронзовым призёром в плавании, и завоевала золото в футбольном первенстве. В стрельбе у спортсменов «ПМУ» четвёртое место.
«Мы гордимся спортсменами нашего предприятия, которые снова доказывают, что они лучшие. Наша компания активно поддерживает спортивные увлечения сотрудников, так как опыт показывает: высокие спортивные результаты работников идут рука об руку с отличными производственными показателями», — рассказала заместитель директора филиала по персоналу Ирина Шаркевич.
Впереди осенние турниры спартакиады химических предприятий Пермского края по легкоатлетическому кроссу, шахматам, баскетболу и настольному теннису.
Напомним, спартакиада крайкома Росхимпрофсоюза стартовала в Соликамске в январе с соревнований по волейболу. Спортсмены пермской площадки «УРАЛХИМа» не уступили ни в одной встрече. В феврале в том прошли соревнования по лыжным гонкам и лыжная эстафета. В марте в Губахе прошли первенства по гиревому спорту, плаванию, дартсу и стрельбе.
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