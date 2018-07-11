Спортсмены филиала «ПМУ» сохранили лидерство в спартакиаде Росхимпрофсоюза

В начале июня в Губахе химики состязались в футболе. Не проиграв ни в одной встречи и не пропустив в свои ворота ни одного мяча, команда предприятия стала чемпионом 2018 года. Лучшим футболистом турнира признан слесарья ремонтно-механического производства Алексей Вологжанин

В первой половине 2018 года прошли соревнования по восьми видам спорта из 12 представленных в программе спартакиады краевой организации Росхимпрофсоюза. В спортивных состязаниях участвуют 13 команд. Команда филиала «ПМУ» победила в лыжных гонках, гиревом спорте, волейболе и дартсе, также стала бронзовым призёром в плавании, и завоевала золото в футбольном первенстве. В стрельбе у спортсменов «ПМУ» четвёртое место.

«Мы гордимся спортсменами нашего предприятия, которые снова доказывают, что они лучшие. Наша компания активно поддерживает спортивные увлечения сотрудников, так как опыт показывает: высокие спортивные результаты работников идут рука об руку с отличными производственными показателями», — рассказала заместитель директора филиала по персоналу Ирина Шаркевич.

Впереди осенние турниры спартакиады химических предприятий Пермского края по легкоатлетическому кроссу, шахматам, баскетболу и настольному теннису.