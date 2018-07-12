Российские горнолыжники начали лыжный сбор в Германии

Горнолыжники мужской сборной России прибыли в немецкий Виттенберг для продолжения подготовки к предстоящему зимнему сезону. В течение трех дней российские спортсмены будут тренировать слалом на искусственной трассе в «трубе», а также заниматься физподготовкой. Эта часть летнего зарубежного сбора является для команды уже традиционной на протяжении ряда последних лет.

После завершения немецкой части сбора спортсмены переберутся в Австрию, где с 16 июля продолжат в течение трех дней тренировки на склонах ледника Мелльталь.