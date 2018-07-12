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Российские горнолыжники начали лыжный сбор в Германии
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Российские горнолыжники начали лыжный сбор в Германии 

Российский стадион 7 часов назад
Фото: Российский стадион
Горнолыжники мужской сборной России прибыли в немецкий Виттенберг для продолжения подготовки к предстоящему зимнему сезону. В течение трех дней российские спортсмены будут тренировать слалом на искусственной трассе в «трубе», а также заниматься физподготовкой. Эта часть летнего зарубежного сбора является для команды уже традиционной на протяжении ряда последних лет.
После завершения немецкой части сбора спортсмены переберутся в Австрию, где с 16 июля продолжат в течение трех дней тренировки на склонах ледника Мелльталь.
На немецко-австрийском сборе работают 6 горнолыжников: Александр Хорошилов, Павел Трихичев, Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Никита Алехин и Семен Ефимов.
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