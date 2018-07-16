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Большунов: Клебо, я соскучился. Увидимся на фестивале Blink
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Большунов: Клебо, я соскучился. Увидимся на фестивале Blink 

Чемпионат.com 4 часа назад
Российский лыжник Александр Большунов отметил, что с нетерпением ждёт лыжероллерного фестиваля Blink, который пройдёт в Норвегии с 1 по 4 августа. По словам спортсмена, он соскучился по трёхкратному олимпийскому чемпиону Пхёнчхана Йоханнесу Клебо.
«Здравствуйте, мои норвежские друзья! Я рад, что получил возможность принять участие в фестивале Blink. С нетерпением жду встречи с лучшими лыжниками, особенно это касается Клебо. Йоханнес, я соскучился, увидимся в Санднессе», — приводит слова Большунова пресс-служба фестиваля Blink.
В минувшем сезоне Клебо стал обладателем «Большого хрустального глобуса», а Большунов занял пятое место в общем зачёте.
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