На мотоциклах и с «золотом»

Фото пресс-службы департамента по физической культуре и спорту

Ковровский спортсмен стал победителем 4-го этапа Открытого Кубка ДОСААФ России по мотокроссу. Масштабные соревнования проходили в выходные в городе Рыбинске. В первенстве участвовали именитые спортсмены практически со всей страны.

Ковровский спортсмен Семён Рыбаков стал победителем по мотокроссу в классе 65 кубических сантиметров. Отметим, что наш спортсмен входит в команду СК «Мотодром», а его тренером является Сергей Садилов.

Также в минувшие выходные, но уже в Ковроввском районе прошли соревнования по мототриалу «Кубок России Национальной Российской мотоциклетной Федерации». В гонке в Ащеринском карьере участвовал тренер СК «Мотодром» по мотокроссу Андрей Птахин. Он и стал победителем турнира в категории «В».