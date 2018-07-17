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На мотоциклах и с «золотом»
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На мотоциклах и с «золотом» 

ТВ-МИГ 15 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы департамента по физической культуре и спорту
Ковровский спортсмен стал победителем 4-го этапа Открытого Кубка ДОСААФ России по мотокроссу. Масштабные соревнования проходили в выходные в городе Рыбинске. В первенстве участвовали именитые спортсмены практически со всей страны.
Ковровский спортсмен Семён Рыбаков стал победителем по мотокроссу в классе 65 кубических сантиметров. Отметим, что наш спортсмен входит в команду СК «Мотодром», а его тренером является Сергей Садилов.
Также в минувшие выходные, но уже в Ковроввском районе прошли соревнования по мототриалу «Кубок России Национальной Российской мотоциклетной Федерации». В гонке в Ащеринском карьере участвовал тренер СК «Мотодром» по мотокроссу Андрей Птахин. Он и стал победителем турнира в категории «В».
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