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Мария Каменева привезла три золотых медали с Кубка России по плаванию
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Мария Каменева привезла три золотых медали с Кубка России по плаванию 

ProOren 13 часов назад
Фото: ProOren
Оренбурженка Мария Каменева стала самой титулованной спортсменкой на Кубке России по плаванию. Финал соревнований проходил с 11 по 13 июля в Обнинске.
Каменева подтвердила статус лучшей спортсменки на своих коронных дистанциях. Она завоевала золота на дистанциях 100 и 50 метров вольным стилем, а также на 100-метровке на спине. Еще одну серебряную медаль Мария Каменева получила на дистанции 50 метров на спине.
В финале Кубка России по плаванию участвовали члены российской сборной, для которых эти соревнования стали заключительным этапом перед чемпионатом Европы 2018. Он пройдет со 2 по 12 августа в Глазго (Великобритания).
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