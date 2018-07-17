Мария Каменева привезла три золотых медали с Кубка России по плаванию

Оренбурженка Мария Каменева стала самой титулованной спортсменкой на Кубке России по плаванию. Финал соревнований проходил с 11 по 13 июля в Обнинске.

Каменева подтвердила статус лучшей спортсменки на своих коронных дистанциях. Она завоевала золота на дистанциях 100 и 50 метров вольным стилем, а также на 100-метровке на спине. Еще одну серебряную медаль Мария Каменева получила на дистанции 50 метров на спине.

В финале Кубка России по плаванию участвовали члены российской сборной, для которых эти соревнования стали заключительным этапом перед чемпионатом Европы 2018. Он пройдет со 2 по 12 августа в Глазго (Великобритания).