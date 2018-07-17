Воспитанники «Самбо-70» принимают участие в тренировочных сборах

В «Самбо-70» продолжаются летние тренировочные сборы. В Саранске завершились сборы по самбо, дзюдо и лыжным гонкам.

Ребята не только активно тренировались, но и успевали развлекаться — играли в лесу, ходили в пешие прогулки и праздновали дни рождения своих друзей.

В Сочи проходят сбор воспитанники по легкой атлетике на базе «Планета чемпионов». Помимо тренировок юные легкоатлеты посетили аквапарк и поднялись по одной из самых длинных канатных дорог в горы.

В эти дни на тренировочные сборы в Кисловодск, Саранск и Московскую область отправятся спортсмены по легкой атлетике и лыжным гонкам.

Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».