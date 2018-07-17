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Воспитанники «Самбо-70» принимают участие в тренировочных сборах
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Воспитанники «Самбо-70» принимают участие в тренировочных сборах 

Наш Теплый стан 10 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
В «Самбо-70» продолжаются летние тренировочные сборы. В Саранске завершились сборы по самбо, дзюдо и лыжным гонкам.
Ребята не только активно тренировались, но и успевали развлекаться — играли в лесу, ходили в пешие прогулки и праздновали дни рождения своих друзей.
В Сочи проходят сбор воспитанники по легкой атлетике на базе «Планета чемпионов». Помимо тренировок юные легкоатлеты посетили аквапарк и поднялись по одной из самых длинных канатных дорог в горы.
В эти дни на тренировочные сборы в Кисловодск, Саранск и Московскую область отправятся спортсмены по легкой атлетике и лыжным гонкам.
Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».
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