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Золото Кубка России по велосипедному спорту привез домой вологжанин
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Золото Кубка России по велосипедному спорту привез домой вологжанин 

Вологда.рф 16 часов назад
Фото: Вологда.рф
Два призовых места занял вологодский велосипедист на Кубке России по маунтинбайку. Андрей Трошин дважды выполнил норматив мастера спорта и занял первое место в кросс-кантри, второе — в гонке в гору.
Состязания прошли в Сочи. Честь Вологодской области на соревнованиях также защищал Владислав Заборский. Он занял 5 место в гонке в гору и 6 место в кросс-кантри элиминатор.
Стоит отметить, что маунтинбайк — это велосипедные гонки по бездорожью на горных велосипедах. Напомним, что 29 июля под Вологдой состоится Нагорный веломарафон. Регистрация на него уже открыта.
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