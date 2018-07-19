Золото Кубка России по велосипедному спорту привез домой вологжанин

Два призовых места занял вологодский велосипедист на Кубке России по маунтинбайку. Андрей Трошин дважды выполнил норматив мастера спорта и занял первое место в кросс-кантри, второе — в гонке в гору.

Состязания прошли в Сочи. Честь Вологодской области на соревнованиях также защищал Владислав Заборский. Он занял 5 место в гонке в гору и 6 место в кросс-кантри элиминатор.

Стоит отметить, что маунтинбайк — это велосипедные гонки по бездорожью на горных велосипедах. Напомним, что 29 июля под Вологдой состоится Нагорный веломарафон. Регистрация на него уже открыта.