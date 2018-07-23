Калентьева и Селедков стали чемпионами России по маунтинбайку в «кросс-кантри» 

В Чебоксарах завершился чемпионат России по маунтинбайку. В олимпийской дисциплине «кросс-кантри» золото выиграли бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года Ирина Калентьева и Иван Селедков. Велоспорт. Чемпионат России. Маунтинбайк. Чебоксары. Кросс-кантри Женщины 1. Ирина Калентьева. 2. Ольга Терентьева. 3. Вера Медведева. Мужчины 1. Иван Селедков. 2. Антон Синцов. 3. Тимофей Иванов.
Калентьева — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, многократный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира.