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Калентьева и Селедков стали чемпионами России по маунтинбайку в «кросс-кантри»
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Калентьева и Селедков стали чемпионами России по маунтинбайку в «кросс-кантри» 

Чемпионат.com 14 часов назад
В Чебоксарах завершился чемпионат России по маунтинбайку. В олимпийской дисциплине «кросс-кантри» золото выиграли бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года Ирина Калентьева и Иван Селедков. Велоспорт. Чемпионат России. Маунтинбайк. Чебоксары. Кросс-кантри Женщины 1. Ирина Калентьева. 2. Ольга Терентьева. 3. Вера Медведева. Мужчины 1. Иван Селедков. 2. Антон Синцов. 3. Тимофей Иванов.
Калентьева — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, многократный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира.
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