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Рублёв занял седьмую позицию в чемпионской гонке U21
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Рублёв занял седьмую позицию в чемпионской гонке U21 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: ТАСС
Россиянин Андрей Рублёв поднялся на седьмую строчку в чемпионской гонке U21, норвежец Каспер Рууд — на девятую. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 23 июля 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3585. 2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1037. 3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 910. 4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 828. 5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 705. 6 (6). Тейлор Фритц (США) — 618. 7 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 485. 8 (7). Хауме Мунар (Испания) — 466. 9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 372. 10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 344.
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