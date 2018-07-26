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На Емельяновском озере пройдет этап Кубка России по кросс-триатлону
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На Емельяновском озере пройдет этап Кубка России по кросс-триатлону 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: Советский спорт
В воскресенье, 29 июля, на Емельяновском озере состоятся второй этап Кубка России среди мужчин и женщин, этап Кубка Федерации триатлона России среди юниоров, открытые чемпионат и первенство Красноярского края по кросс-триатлону.
Ожидается, что участниками соревнований станут около 100 спортсменов Иркутской, Томской областей, республик Хакасия, Крым, Красноярского края.
Наш регион уже на протяжении многих лет принимает этапы Кубка страны по кросс-триатлону, а красноярские спортсмены регулярно выигрывают медали в этой дисциплине. Так, в этом году на чемпионате России, который проходил в Кировской области, красноярцы заняли три призовых места в мужском зачете.
На старт выйдут мужчины и женщины, юноши и девушки, ветераны спорта, любители. В программе гонки: плавание-велосипед-бег. У юношей дистанция включает в себя 500 м плавание, 10 км велоэтап, 3 км бег. У взрослых спортсменов дистанция в 2 раза длиннее.
Организаторы подготовили для победителей и призеров стартов достойный призовой фонд.
Программа соревнований:
09.45 — старт юношей и девушек
11.10 — торжественное открытие соревнований
11.20 — старт мужчин и женщин
11.25 — старт любителей, ветеранов и юниоров
14.30 — награждение победителей и призеров, церемония закрытия соревнований.
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