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Студенты МАДИ примут участие в «Гонке героев»
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Студенты МАДИ примут участие в «Гонке героев» 

Управа района Аэропорт города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) примут участие в военно-патриотическом забеге на 10 километров «Гонка героев». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— «Гонка героев» — военно-патриотический забег на дистанцию около 10 км, включающий в себя преодоление препятствий в виде рвов, болот, полей с колючей проволокой, пятиметровых стенок и т. п. Мероприятие проходит на полигонах Министерства обороны, — поделился представитель пресс-службы.
«Гонка героев» является правопреемницей советской игры «Зарница». (мю)
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