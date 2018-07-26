Студенты МАДИ примут участие в «Гонке героев»

Студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) примут участие в военно-патриотическом забеге на 10 километров «Гонка героев». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— «Гонка героев» — военно-патриотический забег на дистанцию около 10 км, включающий в себя преодоление препятствий в виде рвов, болот, полей с колючей проволокой, пятиметровых стенок и т. п. Мероприятие проходит на полигонах Министерства обороны , — поделился представитель пресс-службы.

«Гонка героев» является правопреемницей советской игры «Зарница». (мю)