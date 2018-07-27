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Проведение Кубка России по парусному спорту впервые доверили Дагестану
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Проведение Кубка России по парусному спорту впервые доверили Дагестану 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Проведение второго этапа Кубка России по парусному спорту впервые доверили дагестанской столице. Соревнования в дисциплине «кайтбординг фристайл» пройдут -11 августа на базе Сулакской бухты.
В ежегодном турнире Федерации парусного спорта России примут участие сильнейшие спортсмены России, а также зарубежные гости. Среди них победители и призеры российских и международных турниров.
Кайтбординг или кайтинг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом). Спорт становится популярнее от года к году.
Напомним, что первый этап Кубка России состоялся 26 мая-2 июня в Санкт-Петербурге. Третий этап турнира запланирован на сентябрь в Анапе. 11:29
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