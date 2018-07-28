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Олимпийский чемпион Легков назвал честью личную встречу с футболистами сборной России
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Олимпийский чемпион Легков назвал честью личную встречу с футболистами сборной России 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Встреча с футболистами сборной России на торжественном концерте в Москве является большой честью для олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова. Об этом бывший лыжник сообщил ТАСС.
В субботу в Москве состоялся концерт «Россия в моем сердце», посвященный успехам отечественных спортсменов в 2018 году. Одними из гостей мероприятия стали игроки сборной России и главный тренер команды Станислав Черчесов. Российские футболисты вышли в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, что стало наивысшим достижением для сборной в новейшей истории.
"Чемпионат мира запомнился тем, что сборная России выступила просто шикарно, — сказал Легков. — Понятно, что много критиков, и не мне судить, как они сыграли, потому что я вижу футбол только со стороны болельщика, а не профессионала. У кого-то из наших футболистов были падения, взлеты, но я знаю, что такое спорт, и никогда в жизни от меня не было критики в чей-то адрес. Все наши спортсмены достойны уважения, они огромные молодцы, и я постарался со всеми сфотографироваться, когда сейчас с ними встретился, для меня это большая честь".
На концерте «Россия в моем сердце» присутствовали несколько десятков тысяч человек. Помимо футболистов, зрители чествовали сборную России по волейболу, олимпийскую хоккейную команду. В развлекательной программе участвовали известные артисты эстрады.
"Чувствую гордость за нашу страну, болельщики приходят, поддерживают спортсменов, радуются с ними. Приятно, когда выходишь на сцену, а тебя знают, кричат слова поддержки. Вообще надо говорить, что спортсменов в нашей стране любят, с ними проходят и радости, и трудности", — отметил Легков.
ТАСС: последние новости
Этап Кубка Европы по фристайлу может пройти под Петербургом в предстоящем сезоне Концерт "Россия в моем сердце", посвященный спортивным победам 2018 года, начался в Москве Бронзовый призер ОИ-2008 по маунтинбайку Калентьева пропустит чемпионат Европы 2018 года
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