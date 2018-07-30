Представители власти из Молжаниновского поприветствовали героев спорта

Концерт «Россия в моем сердце», посвященный спортивным победам участников зимней Олимпиады и чемпионата мира по футболу, прошел на Манежной площади в субботу, 28 июля.

Несмотря на то что к вечеру погода ухудшилась, поприветствовать героев спорта в центре столицы, по данным организаторов, собралось около 20 тысяч зрителей, в числе которых были и представители власти Молжаниновского, а также активисты района.

Участниками праздничного мероприятия стали победители и призеры зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, члены сборных команд по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту, а также игроки сборной России по футболу, сумевшие дойти до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира. (еп)