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Представители власти из Молжаниновского поприветствовали героев спорта
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Представители власти из Молжаниновского поприветствовали героев спорта 

Управа района Молжаниновский города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Концерт «Россия в моем сердце», посвященный спортивным победам участников зимней Олимпиады и чемпионата мира по футболу, прошел на Манежной площади в субботу, 28 июля.
Несмотря на то что к вечеру погода ухудшилась, поприветствовать героев спорта в центре столицы, по данным организаторов, собралось около 20 тысяч зрителей, в числе которых были и представители власти Молжаниновского, а также активисты района.
Участниками праздничного мероприятия стали победители и призеры зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, члены сборных команд по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту, а также игроки сборной России по футболу, сумевшие дойти до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира. (еп)
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