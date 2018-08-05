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Ретивых выиграл спринт на лыжном фестивале Blink, Матвеева — вторая
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Ретивых выиграл спринт на лыжном фестивале Blink, Матвеева — вторая 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
4 августа в Норвегии завершился традиционный лыжный фестиваль Blink.
В заключительный день соревнований спортсмены состязались в спринте свободным стилем. Победу среди мужчин одержал россиянин Глеб Ретивых, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — норвежец Александр-Эмиль Ек. Сергей Устюгов и Александр Большунов выбыли в полуфинале.
Среди женщин первенствовала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Вслед за ней финишировала россиянка Наталья Матвеева, третьей стала шведка Ида Ингемарсдоттер. Россиянки Ирина Коваленко, Юлия Белорукова и Елена Соболева выбыли из борьбы в полуфинале.
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