4 августа в Норвегии завершился традиционный лыжный фестиваль Blink.
В заключительный день соревнований спортсмены состязались в спринте свободным стилем. Победу среди мужчин одержал россиянин Глеб Ретивых, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — норвежец Александр-Эмиль Ек. Сергей Устюгов и Александр Большунов выбыли в полуфинале.
Среди женщин первенствовала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Вслед за ней финишировала россиянка Наталья Матвеева, третьей стала шведка Ида Ингемарсдоттер. Россиянки Ирина Коваленко, Юлия Белорукова и Елена Соболева выбыли из борьбы в полуфинале.