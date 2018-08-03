В Казани на старт триатлона выйдут более 1000 человек

4-5 августа в Казани третий год подряд пройдут массовые соревнования по триатлону.

В субботу на старт в 7 утра выйдут любители — до 1500 человек из России и стран СНГ, а также из Германии, Великобритании, Израиля и Египта. Приглашенной звездой соревнований станет трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин

В этот раз на старте будут две дистанции: спринт и IRONSTAR 113. Спринт включает плавание 750 метров, велогонку на 20 км и забег 5 км. «Полужелезная» дистанция состоит из плавательного этапа 1,9 км, велогонки на 90 км и забега на 21,1 км.

Плавательный этап будет проходит в реке Казанке, велогонка — мимо главных улиц и достопримечательностей Казани, а завершает гонку беговой этап по Кремлевской набережной. 5 августа пройдет Первенство России по триатлону среди юниоров. Спортсмены будут соревноваться в спринте.

Ожидается, что соревнования юниоров позволят Казани протестировать себя перед Первенством России и станут своего рода генеральной репетицией перед большим событием — финалом Чемпионата Европы по триатлону на дистанции спринт, который пройдет в июле 2019 года.