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Ралли «Тихий Дон — 2018» могут отменить из-за дождей
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Ралли «Тихий Дон — 2018» могут отменить из-за дождей 

За рулем Кубань 5 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Непогода может помешать проведению 10-го этапа Кубка России по ралли — гонки «Тихий Дон — 2018».
Очередной этап Кубка России по ралли, который также является 1-м этапом Открытого Кубка Ростовской области — ралли «Тихий Дон — 2018», проводится в Аксайском районе области, рядом со станицей Старочеркасской.
Лучших будут выявлять на грунтовой трассе, протяженность которой составляет 125 километров, из которых 81 — «боевые». В списке участников 19 экипажей со всей России: 15 машин будут бороться за победу на этапе Кубка страны, и ещё 4 участника — за победу на этапе Кубка области.
Однако в борьбу пилотов и штурманов ещё до начала гонки вмешалась природа — прошёл сильный дождь, который сделал некоторые участки трассы непроходимыми.
В процессе ознакомления с трассой некоторых участников приходилось буквально вытаскивать из луж и грязи, в которых они застревали. Кроме этого, подобные условия могут пагубно сказаться и на раллийных болидах, а именно, на работе различных узлов автомобилей.
Прогнозы синоптиков неутешительные — они предупреждают, что в месте проведения ралли дожди могут пойти снова. Таким образом, есть вероятность отмены заездов. Однако организаторы ралли «Тихий Дон — 2018» прилагают все усилия, чтобы гонка, пусть и сокращённая, всё же состоялась.
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