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Малышко: тренировки в лыжном тоннеле спасают от жары
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Малышко: тренировки в лыжном тоннеле спасают от жары 

Чемпионат.com 2 часа назад
Биатлонист сборной России Дмитрий Малышко рассказал о том, как мужская команда проводит очередной сбор в Токсово (Ленинградская область). Сбор начался 2 августа и продлится до 21 августа.
«Продолжаем подготовку, третий сбор в Санкт-Петербурге. Тренировки в лыжном тоннеле спасают от жары», — написал Малышко на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Малышко.
Также со 2-го по 21 августа женская сборная России по биатлону проводит тренировочный сбор в Сочи. Российские юниоры и юниорки проведут сбор в Чайковском Пермского края с 5 по 24 августа.
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