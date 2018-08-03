Малышко: тренировки в лыжном тоннеле спасают от жары

Биатлонист сборной России Дмитрий Малышко рассказал о том, как мужская команда проводит очередной сбор в Токсово (Ленинградская область). Сбор начался 2 августа и продлится до 21 августа.

«Продолжаем подготовку, третий сбор в Санкт-Петербурге. Тренировки в лыжном тоннеле спасают от жары», — написал Малышко на своей странице в сети «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Малышко.

Также со 2-го по 21 августа женская сборная России по биатлону проводит тренировочный сбор в Сочи. Российские юниоры и юниорки проведут сбор в Чайковском Пермского края с 5 по 24 августа.