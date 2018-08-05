Прыгун на лыжах с трамплина Климов завоевал бронзу на этапе летнего Гран-при 

Россиянин Евгений Климов занял третье место на третьем этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Айнзидельне. При этом во второй попытке он показал лучший результат. Победу разделили поляки Камил Стох и Пётр Жила.
В общем зачёте серии после трёх этапов Евгений располагается на шестой позиции, а лидирует Стох.
Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. Третий этап. Айнзидельн, Швейцария Мужчины. К-105 1. Камил Стох (Польша) — 267,3. 1. Пётр Жила (Польша) — 267,3. 3. Евгений Климов (Россия) — 266,9… 15. Дмитрий Васильев (Россия) — 241,8… 35. Денис Корнилов (Россия) — 113,5 (результат первой попытки)… 39. Михаил Назаров (Россия) — 112,3 (результат первой попытки).