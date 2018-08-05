Бастианелли выиграла групповую гонку на ЧЕ-2018 в Глазго

Чемпионат Европы по велоспорту продолжился в Глазго (Великобритания) женской групповой гонкой на 130 км на шоссе. Спринтерский финиш уверенно выиграла итальянка Марта Бастианелли. Серебряным призёром стала голландка Марианна Восс. На третью ступень пьедестала почёта поднялась немка Лиза Бреннауэр.

Велошоссе. Чемпионат Европы. Глазго, Великобритания Женщины. Групповая гонка. 130 км 1. Марта Бастианелли (Италия) — 3:28.15. 2. Марианна Восс (Нидерланды) — то же время. 3. Лиза Бреннауэр (Германия) — то же время… 17. Анастасия Яковенко — то же время.