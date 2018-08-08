Голодец приняла участие в обсуждении Стратегии-2035 в Кемеровской области

Первым городом, который она посетила, стал Новокузнецк. Отмечается, что вице-премьер приняла участие в обсуждении проектов Стратегии-2035.

В частности, Голодец ознакомилась с проектом новокузнецкого подразделения Сибирского кластера искусств «КоммунАрт», который объединит драмтеатр и площадь искусств, образовательный комплекс на базе планетария, интерактивную городскую среду — парк Гагарина, арт-студию Новокузнецкого колледжа искусств.