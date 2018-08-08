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Голодец приняла участие в обсуждении Стратегии-2035 в Кемеровской области
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Голодец приняла участие в обсуждении Стратегии-2035 в Кемеровской области 

RT на русском 3 часа назад
Фото: RT на русском
Зампред правительства России Ольга Голодец приехала с рабочим визитом в Кемеровскую область, сообщает kp.ru со ссылкой на администрацию региона.
Первым городом, который она посетила, стал Новокузнецк. Отмечается, что вице-премьер приняла участие в обсуждении проектов Стратегии-2035.
В частности, Голодец ознакомилась с проектом новокузнецкого подразделения Сибирского кластера искусств «КоммунАрт», который объединит драмтеатр и площадь искусств, образовательный комплекс на базе планетария, интерактивную городскую среду — парк Гагарина, арт-студию Новокузнецкого колледжа искусств.
Ранее URA.RU сообщало о визите полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова в Курган.
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