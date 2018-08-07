На Кубке России по лыжероллерам в Новгородской области тверские спортсменки завоевали две медали

С 3 по 5 августа в Новгородской области в Пестовском районе прошёл IV этап Кубка России по лыжероллерам. Этап Кубка России по лыжероллерам проводится ежегодно на пестовской лыжероллерной трассе с 2009 года.

Тверскую область представляли спортсмены Центра спортивной подготовки ШВСМ — мастер спорта России международного класса Ольга Михайлова и мастер спорта России Анастасия Шуткина.

В программе у женщин были гонка с раздельного старта на 10 километров свободным стилем и персьют на 15 км.

По результатам двух гонок Ольга Михайлова стала обладательницей золотой награды, Анастасия Шуткина — бронза, серебро досталось Ксении Коноховой (МСМК, Новгородская область).

С 21 по 26 августа в Воронеже спортсменки поборются за медали чемпионата России по лыжероллерам, сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области