Кубок мира по конькобежному спорту стартует этапом в Японии 16 ноября

ТАСС , 9 августа. Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал календарь Кубка мира сезона-2018/19. Расписание приводится на официальном сайте организации. Первый и второй этапы пройдут в японских Обихиро (16-18 ноября) и Томакомае (23-25 ноября). Далее соревнования примут польский Томашув-Мазовецкий (7-9 декабря), голландский Херенвен (14-16 декабря), норвежский Хамар (1-3 февраля) и американский Солт-Лейк— Сити (9-10 марта). В прошлом сезоне россиянин Денис Юсков занял второе место в общем зачете на дистанции 1500 м. Екатерина Шихова выиграла зачет на дистанции 1000 м. Женская сборная России завершила сезон на первом месте в зачете командного спринта.