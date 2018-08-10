Вице-президент FISU доволен подготовкой Красноярска к Универсиаде

Первый вице-президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Леонц Эдер остался доволен подготовкой Красноярска к проведению зимней Универсиады в 2019 году, сообщает ТАСС

"Объекты очень правильно сделаны — и ледовые, и снежные, хорошие социальные и инфраструктурные объекты. Очень дружелюбные волонтеры, профессиональный и подготовленный персонал и, конечно, хорошее руководство", — отметил Эдер.

По словам вице-президента, подготовка города к Играм идет «очень плотно». Эдер также выразил уверенность, что соревнования пройдут на самом высоком уровне.

Соревнования пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В рамках Универсиады будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-реке.

По предварительным данным, на Игры в Россию приедут около 3000 спортсменов из более чем 50 стран, а организаторы ожидают более 200 тысяч гостей.

Ранее в Красноярске презентовали факел зимней Универсиады.