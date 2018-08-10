Землин стал бронзовым призёром ЧЕ в ските 

Чемпион мира 2014 года россиянин Александр Землин стал бронзовым призёром чемпионата Европы по стендовой стрельбе, который проходит в Леоберсдорфе (Австрия), в олимпийском упражнении «скит». Для Землина это первая медаль первенства континента среди взрослых.
Победу праздновал датчанин Йеспер Хансен, вторым стал норвежец Эрик Ватндал.
В командном турнире золото досталось россиянам. Вместе с Землиным за национальную сборную выступали Ярослав Старцев и Антон Астахов. Вторыми стали шведы, третьими — норвежцы.
Стрельба стендовая. Чемпионат Европы. Леоберсдорф, Австрия Скит. Мужчины. Личное первенство
1. Йеспер Хансен (Дания) — 55. 2. Эрик Ватндал (Норвегия) — 52. 3. Александр Землин (Россия) — 42.
Команды
1. Россия — 362. 2. Швеция — 361. 3. Норвегия — 360.