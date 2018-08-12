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Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с вышки, Шлейхер стал вторым
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Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с вышки, Шлейхер стал вторым 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Россиянин Александр Бондарь стал первым в соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по летним видам спорта, сообщает ТАСС.
24-летний россиянин по итогам шести прыжков набрал 542,05 балла. Другой российский спортсмен Никита Шлейхер выиграл серебро, набрав 481,15 балла. Бронзу завоевал француз Бенжамен Оффре.
Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 62 медали (29 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых).
Ранее россиянин Кирилл Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.
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