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«Летающий лыжник» Климов выиграл этап летнего Гран-при в Куршевеле
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«Летающий лыжник» Климов выиграл этап летнего Гран-при в Куршевеле 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Российский стадион
Россиянин Евгений Климов стал победителем четвёртого этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Куршевеле (Франция). По сумме двух попыток Климов набрал 259,9 балла, что на 5,6 балла больше, чем у австрийца Даниэля Хубера, занявшего второе место. Третьим стал чех Роман Куделка.
В общем зачёте Гран-при после четырёх стартов из 11 лидерство сохранили поляк Камил Стох. Климов поднялся на третье место.
Пятый и шестой старты Гран-при состоятся 24-25 августа в Хакубе (Япония).
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап летнего Гран-при. Куршевель, Франция Мужчины. К-125  1. Евгений Климов (Россия) — 259,9. 2. Даниэль Хубер (Австрия) — 254,3. 3. Роман Куделка (Чехия) — 247,9… 19. Дмитрий Васильев (Россия) — 216,0.
Положение в общем зачёте после четырёх стартов
1. Камил Стох (Польша) — 300 очков. 2. Пётр Зыла (Польша) — 230. 3. Евгений Климов (Россия) — 205… 21. Дмитрий Васильев (Россия) — 44.
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