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Бишофф выиграл гонку Red Bull Trans-Siberian Extreme от Москвы до Владивостока
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Бишофф выиграл гонку Red Bull Trans-Siberian Extreme от Москвы до Владивостока 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Амурская служба новостей
Утром сегодня, 18 августа, во Владивостоке завершилась ультрамарафонская шоссейная многодневная гонка Red Bull Trans-Siberian Extreme. Заключительный, 15-й этап проходил от Хабаровска до Владивостока. Победил немец Пьер Бишофф, который преодолел дистанцию длиной 766 км за 26 часов 37 минут 52 секунды. Вторым финишировал датчанин Микаель Кнудсен, а замкнул тройку призёров бразилец Марсело Флорентино Соарес. В генеральной классификации Бишофф первенствовал с общим временем 315 часов 45 минут 26 секунд. На 17,5 часов от него отстал Кнудсен, а третьим стал Соарес, проигравший чемпиону более 30 часов. Россиянин Владимир Гусев трижды сходил с этапов из-за травмы колена, из-за чего был дисквалифицирован.
Общая протяжённость гонки составила более 9100 км. Спортсмены стартовали 24 июля в Москве.
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