Юлия Рихтер — победительница этапа Кубка мира по гиревому спорту

На берегу Байкала в селе Энхалук Кабанского района в Бурятии состоялся IV этап Кубка мира по гиревому спорту. Спортсменка Красноярского края завоевала золотую

медаль соревнований.

Участниками состязаний стали спортсмены из 8 стран: Дании, Израиля, Франции,

Чили, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и России.

В составе российской сборной приняли участие спортсмены из 16 регионов нашей

страны — всего около 150 человек. От Красноярского края выступила мастер спорта России

Юлия Рихтер . С результатом 163 рывка в весовой категории свыше 63 кг она завоевала

золотую медаль. Добавим, что Юлия становилась победительницей этапа Кубка мира и в прошлом году.

Добавим, что из пяти этапов Кубка мира по гиревому спорту только три проводятся

на постоянной основе: в Лас-Вегасе, Санкт-Петербурге и в Бурятии — в Энхалуке.