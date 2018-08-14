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Юлия Рихтер — победительница этапа Кубка мира по гиревому спорту
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Юлия Рихтер — победительница этапа Кубка мира по гиревому спорту 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: Советский спорт
На берегу Байкала в селе Энхалук Кабанского района в Бурятии состоялся IV этап Кубка мира по гиревому спорту. Спортсменка Красноярского края завоевала золотую
медаль соревнований.
Участниками состязаний стали спортсмены из 8 стран: Дании, Израиля, Франции,
Чили, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и России.
В составе российской сборной приняли участие спортсмены из 16 регионов нашей
страны — всего около 150 человек. От Красноярского края выступила мастер спорта России
Юлия Рихтер. С результатом 163 рывка в весовой категории свыше 63 кг она завоевала
золотую медаль. Добавим, что Юлия становилась победительницей этапа Кубка мира и в  прошлом году.
Добавим, что из пяти этапов Кубка мира по гиревому спорту только три проводятся
на постоянной основе: в Лас-Вегасе, Санкт-Петербурге и в Бурятии — в Энхалуке.
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