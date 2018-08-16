Вопрос по участию трех российских лыжниц по-прежнему открыт

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что CAS все еще не прислал мотивировочной части решений по делам трех российских лыжниц, чьи апелляции в феврале были удовлетворены лишь частично. Вопрос по их участию в новом сезоне остается открытым.

— Пока новостей нет, — цитирует «Р-Спорт» Вяльбе. — Ждем, когда уже CAS пришлет документы. FIS (Международная федерация лыжного спорта) такие же запросы в CAS делает, пока тишина. Так что вопрос по трем нашим девчонкам до сих пор остается в подвешенном состоянии.

В конце 2017 года 11 российских лыжников в числе 43 других российских спортсменов были признаны комиссией МОК виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. 42 спортсмена подали апелляции в CAS.