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Вопрос по участию трех российских лыжниц по-прежнему открыт
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Вопрос по участию трех российских лыжниц по-прежнему открыт 

Спорт-Экспресс 16 августа 2018
Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что CAS все еще не прислал мотивировочной части решений по делам трех российских лыжниц, чьи апелляции в феврале были удовлетворены лишь частично. Вопрос по их участию в новом сезоне остается открытым.
— Пока новостей нет, — цитирует «Р-Спорт» Вяльбе. — Ждем, когда уже CAS пришлет документы. FIS (Международная федерация лыжного спорта) такие же запросы в CAS делает, пока тишина. Так что вопрос по трем нашим девчонкам до сих пор остается в подвешенном состоянии.
В конце 2017 года 11 российских лыжников в числе 43 других российских спортсменов были признаны комиссией МОК виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. 42 спортсмена подали апелляции в CAS.
1 февраля текущего года CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии МОК, в том числе 8 лыжников, а апелляции еще 11 атлетов были удовлетворены частично. Среди 11 оказались лыжницы Юлия Иванова, Анастасия Доценко и Юлия Чекалева. Вердикт о признании их нарушившими антидопинговые правила было решено оставить в силе, но пожизненное отстранение от Олимпиад было заменено дисквалификацией лишь на следующие Олимпийские игры, которые прошли в феврале в Пхенчхане.
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