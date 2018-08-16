Чернецкий — второй на первом этапе «Арктического тура Норвегии»

Россиянин Сергей Чернецкий , выступающий за команду «Астана», занял второе место на первом этапе веломногодневки Европейского тура UCI «Арктическая гонка Норвегии». 28-летний спортсмен уступил только голландцу Мэттью ван дер Полу из команды Corendon-Circus. Соревнования завершатся в воскресенье, 19 августа.

«Арктическая гонка Норвегии» проходит ежегодно с 2013 года по дорогам Норвегии, расположенным за Полярным кругом.

Велоспорт на шоссе. Европейский тур. «Арктическая гонка Норвегии» 1-й этап. Вадсе — Киркенес, 184 км 1. Мэттью ван дер Пол (Голландия, Corendon-Circus) — 3:50.19. 2. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — то же время 3. Бенджамин Деклер (Бельгия, Sport Vlaanderen-Baloise)… 30. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin).