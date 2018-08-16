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Чернецкий — второй на первом этапе «Арктического тура Норвегии»
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Чернецкий — второй на первом этапе «Арктического тура Норвегии» 

Чемпионат.com 16 августа 2018
Россиянин Сергей Чернецкий, выступающий за команду «Астана», занял второе место на первом этапе веломногодневки Европейского тура UCI «Арктическая гонка Норвегии». 28-летний спортсмен уступил только голландцу Мэттью ван дер Полу из команды Corendon-Circus. Соревнования завершатся в воскресенье, 19 августа.
«Арктическая гонка Норвегии» проходит ежегодно с 2013 года по дорогам Норвегии, расположенным за Полярным кругом.
Велоспорт на шоссе. Европейский тур. «Арктическая гонка Норвегии» 1-й этап. Вадсе — Киркенес, 184 км  1. Мэттью ван дер Пол (Голландия, Corendon-Circus) — 3:50.19. 2. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — то же время 3. Бенджамин Деклер (Бельгия, Sport Vlaanderen-Baloise)… 30. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin).
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