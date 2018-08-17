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Александр Матвеев взял серебро на всероссийских соревнованиях по гребле
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Александр Матвеев взял серебро на всероссийских соревнованиях по гребле 

АиФ Северо-запад 9 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Пскович Александр Матвеев стал призером всероссийских соревнований по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Как сообщает пресс-администрации региона со ссылкой на тренера спортсмена, заслуженного мастера спорта по академической гребле Сергея Матвеева, его подопечный завоевал серебряную медаль в классе одиночек.
Состязания проходят на Гребном канале в Крылатском. «У Саши впереди еще два старта: в Кубке России и Первенстве России в возрасте до 19 лет. Он в хорошей спортивной форме и, надеюсь, покажет свою отличную скорость», — рассказал Сергей Матвеев.
Александр Матвеев — воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области и членом сборной команды России. За свою спортивную карьеру пскович победил в Первенстве и Чемпионате России по гребному спорту, стал серебряным призером Первенства мира среди юниоров, а также выиграл ряд других крупных соревнований. К началу этого спортивного сезона специально для Александра Матвеева в рамках обновления материально-технической базы Центра купили новую лодку-одиночку стоимостью более 700 тыс. рублей, на которой гребец готовился к соревнованиям.
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