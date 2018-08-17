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Александр Устюгов поселился на крыше
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Александр Устюгов поселился на крыше 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Популярный актер снял необычный клип и заставил своего друга Сергея Перегудова ходить в противогазе
Александр Устюгов записал новую песню «Деревья на крышах» со своей группой «Экибастуз» и снял на нее клип. Как признается сам актер и музыкант, ему самому непонятно, почему возникла идея снимать клип именно на эту композицию, ведь на тот момент она еще не была до конца готова.
Вместе с музыкантами они придумали неожиданный ассоциативный ряд. Местом съемок было решено выбрать крышу цеха по реставрации антикварной мебели. Весь день «Экибастуз играл одну и ту же песню — на радость жителям Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Песню сочинил гитарист группы 'Экибастуз» Сергей Монахов, а режиссером выступил сам Александр Устюгов, поскольку о мире кино он знает не понаслышке. На одну из ролей Устюгов пригласил своего товарища и коллегу, актера Сергея Перегудова.
Он должен был появиться в кадре лишь в конце съемок. Ведь его герой ходит в клипе в противогазе, поэтому можно было использовать дублера. Но Перегудов отказался от помощи каскадера и сам честно отработал от начала до финального «снято».
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