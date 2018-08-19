Россияне завершили юниорский ЧМ по велотреку тремя медалями 

Российские спортсмены завоевали три медали в заключительный день юниорского чемпионата мира по велоспорту на треке, который проходил в Эйгле (Швейцария). Россияне Глеб Сырица/Лев Гонов и Дарья Малькова/Мария Миляева стали серебряными призёрами соревнований в мэдисоне.
Яна Тыщенко выиграла бронзовую медаль в кейрине, где четвёртой была ещё одна россиянка Анна Дождева. Победу одержала немка Леа Софи Фридрих.
Велотрек. Чемпионат мира среди юниоров. Эйгл, Швейцария Женщины. Кейрин
1. Леа Софи Фридрих (Германия). 2. Никола Сибяк (Польша). 3. Яна Тыщенко (Россия). 4. Анна Дождева (Россия).
Мэдисон. 20 км 1. Франция — 70. 2. Россия — 46. 3. Австралия — 38.
Мужчины. Мэдисон. 28 км 1. Австралия — 47. 2. Россия — 38. 3. Дания — 27.