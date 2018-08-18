Ещё
«Летающая лыжница» Таканаси выиграла второй старт на этапе Гран-при в Чехии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Летающая лыжница» Таканаси выиграла второй старт на этапе Гран-при в Чехии 

Чемпионат.com 1 час назад
Японская спортсменка Сара Таканаси одержала победу во втором старте этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошёл в Френстат-под-Радхостем (Чехия). Второй стала её соотечественница Юки Ито, третьей норвежка Марен Люндби.
Лучшая из россиянок Александра Баранцева показала 15-й результат.
Следующий женский старт пройдёт 9 сентября в Чайковском (Россия). Таканаси на данный момент выиграла все старты летнего Гран-при.
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап летнего Гран-при. Френстат-под-Радхостем, Чехия Женщины. К-95  1. Сара Таканаси (Япония) — 253,1 очка. 2. Юки Ито (Япония) — 245,1. 3. Марен Люндби (Норвегия) — 243,8… 15. Александра Баранцева (Россия) — 205,7… 17. Софья Тихонова (Россия) — 203,2… 25. Ирина Аввакумова (Россия) — 185,2.
Чемпионат.com: последние новости
Чернецкий — второй на первом этапе «Арктического тура Норвегии» Солдатова выиграла серебро в многоборье на этапе Кубка Мирового вызова в Минске Гусев выиграл 12-й этап Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская фигуристка обескуражила интимными фото41
Овечкин стал отцом13
Медведева ответила на обвинения в предательстве29
Дзюба поставил Лукашенко на место105
Овечкин показал новорожденного сына1
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Как в бизнесе: Медведеву и Загитову оставили в истории
Фигурное катание
01:30
Шанс на титул: новичок из Хорватии спасет ЦСКА
Футбол Статьи
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение