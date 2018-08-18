«Летающая лыжница» Таканаси выиграла второй старт на этапе Гран-при в Чехии

Японская спортсменка Сара Таканаси одержала победу во втором старте этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошёл в Френстат-под-Радхостем (Чехия). Второй стала её соотечественница Юки Ито , третьей норвежка Марен Люндби. Лучшая из россиянок Александра Баранцева показала 15-й результат. Следующий женский старт пройдёт 9 сентября в Чайковском (Россия). Таканаси на данный момент выиграла все старты летнего Гран-при. Прыжки на лыжах с трамплина. Этап летнего Гран-при. Френстат-под-Радхостем, Чехия Женщины. К-95 1. Сара Таканаси (Япония) — 253,1 очка. 2. Юки Ито (Япония) — 245,1. 3. Марен Люндби (Норвегия) — 243,8… 15. Александра Баранцева (Россия) — 205,7… 17. Софья Тихонова (Россия) — 203,2… 25. Ирина Аввакумова (Россия) — 185,2.