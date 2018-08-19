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Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на этапе Гран-при в Германии, Яхин — 31-й
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Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на этапе Гран-при в Германии, Яхин — 31-й 

Чемпионат.com 13 часов назад
Немецкий спортсмен Йоханнес Рыдзек первенствовал в гонке Гундерсена (К-95 + 4,5 км) на первом этапе летнего Гран-при по лыжному двоеборью в Обервизентале (Германия). Всего 0,3 секунды уступил на финише победителю австриец Марио Зайдль. Бронзовым призёром стал немец Эрик Френцель.
Лучший из россиян Эрнест Яхин, показавший третий результат в прыжках с трамплина, финишировал только 31-м после лыжной гонки.
Лыжное двоеборье. Гран-при. Первый этап. Обервизенталь, Германия Мужчины. Гонка Гундерсена. К-95 + 10 км  1 (5-й после прыжков). Йоханнес Рыдзек (Германия) — 24.37,5. 2 (4). Марио Зайдль (Австрия) — отставание 0,3. 3 (2). Эрик Френцель (Германия) — + 24,0… 31 (3). Эрнест Яхин — + 3.09,8… 33 (33). Вячеслав Барков — + 3.22,9. 34 (40). Самир Мастиев — + 3.32,1.
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