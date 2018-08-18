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Триатлонисты Иден и Шпириг выиграли этап Кубка мира в Швейцарии
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Триатлонисты Иден и Шпириг выиграли этап Кубка мира в Швейцарии 

Чемпионат.com 17 часов назад
Норвежец Густав Иден и швейцарка Никола Шпириг стали победителями этапа Кубка мира по триатлону, который прошёл в Лозанне (Швейцария). На пьедестал почёта в соревнованиях мужчин поднялись британец Джонатан Браунли и норвежец Кристиан Блумменфельт. Призёрами среди женщин стали американка Тэйлор Кнаббт и итальянка Верена Штайнхаузер.
Россияне Анастасия Горбунова и Дмитрий Полянский не вошли в топ-20. Игорь Полянский и Елена Данилова не финишировали.
Триатлон. Этап Кубка мира. Лозанна, Швейцария Мужчины
1. Густав Иден (Норвегия) — 1:49.48. 2. Джонатан Браунли (Великобритания) — 1:50.19. 3. Кристиан Блумменфельт (Норвегия) — 1:50.24… 24. Дмитрий Полянский (Россия) — 1:54.11.
Женщины
1. Никола Шпириг (Швейцария) — 2:05.11. 2. Тэйлор Кнабб (США) — 2:06.02. 3. Верена Штайнхаузер (Италия) — 2:06.25… 23. Анастасия Горбунова (Россия) — 2:12.57.
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