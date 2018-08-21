Два велогонщика из Удмуртии стали победителями Кубка Мира по велоспорту

Два велогонщика из Удмуртии Арслан Гильмутдинов и Сергей Пудов стали победителями Кубка Мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Арслан Гильмутдинов и Сергей Пудов возглавляли промежуточный зачет Кубка мира в своих классах. На завершающем этапе кубка мира они подтвердили свои результаты и стали победителями Кубка Мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 2018, говорится в сообщении.

Отметим, что всего в соревнованиях принимали участие около 220 спортсменов из 18 стран. Кроме удмуртских спортсменов Россию также представляли Светлана Мошкович (город Москва) и Анна Тихонова (Новгородская область).

Напомним, что ранее успешно представил Удмуртию на чемпионате России по велоспорту BMX Борис Пономарев.

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