Нижегородка завоевала две медали на соревнованиях по конькобежному спорту в Беларуси

Нижегородка Дарья Качанова завоевала две медали — золотую и серебряную — на открытом Кубке республики Беларусь по конькобежному спорту. Соревнования прошли в Минске 18 — 19 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».

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Качанова заняла первое место на дистанции 500 метров. При этом она показала лучший результат сезона в мире — 39,16. На дистанции 1000 метров нижегородская спортсменка финишировала второй. Она уступила только конькобежке Екатерине Айдовой из Казахстана. На тысячеметровке Дарья Качанова показала результат 1.18.63.

Всего в соревнованиях принимали участие около 50 спортсменок из России, Республики Беларусь и Казахстана.

Напомним, нижегородская гимнастка Евгения Леванова стала серебряным призером на Кубке мира.

Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»