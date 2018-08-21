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Нижегородка завоевала две медали на соревнованиях по конькобежному спорту в Беларуси
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Нижегородка завоевала две медали на соревнованиях по конькобежному спорту в Беларуси 

Vgoroden.ru 4 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородка Дарья Качанова завоевала две медали — золотую и серебряную — на открытом Кубке республики Беларусь по конькобежному спорту. Соревнования прошли в Минске 18 — 19 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».
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Качанова заняла первое место на дистанции 500 метров. При этом она показала лучший результат сезона в мире — 39,16. На дистанции 1000 метров нижегородская спортсменка финишировала второй. Она уступила только конькобежке Екатерине Айдовой из Казахстана. На тысячеметровке Дарья Качанова показала результат 1.18.63.
Всего в соревнованиях принимали участие около 50 спортсменок из России, Республики Беларусь и Казахстана.
Напомним, нижегородская гимнастка Евгения Леванова стала серебряным призером на Кубке мира.
Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»
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