Лукин: «Кубок мужества» по следж-хоккею является первым этапом подготовки к Играм-2022 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Соревнования по следж— хоккею «Кубок мужества» являются первым этапом подготовки к Паралимпийским играм 2022 года. Об этом журналистам заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
"Кубок мужества" проходит в Москве с 21 по 24 августа. В турнире принимают участие четыре команды: сборная Москвы, «Ястребы» из Оренбурга, «Удмуртия» и «Феникс» из Московской области.
"Думаю, что с этим турниром начинается четырехлетний цикл спортивной работы, который завершится очередными Паралимпийскими играми, — сказал Лукин. — Желаю всем участникам прогрессировать. Показать, что следж-хоккей в России, несмотря на все трудности, развивается, санкционируют нас или нет".
"Мы уже входим в мировую элиту, и это будет продолжаться. Мы будем только сильнее", — добавил Лукин.
Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о якобы существовавшей в России допинговой системе. Для восстановления ПКР необходимо восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 после расследования комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Российские следж-хоккеисты не приняли участие в Паралимпиаде-2018, поскольку из-за отстранения ПКР команда пропустила квалификационные соревнования. Следующие Игры состоятся в Пекине в 2022 году.