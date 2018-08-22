Лукин: «Кубок мужества» по следж-хоккею является первым этапом подготовки к Играм-2022

МОСКВА, 22 августа. / ТАСС /. Соревнования по следж— хоккею «Кубок мужества» являются первым этапом подготовки к Паралимпийским играм 2022 года. Об этом журналистам заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин

"Кубок мужества" проходит в Москве с 21 по 24 августа. В турнире принимают участие четыре команды: сборная Москвы, «Ястребы» из Оренбурга, «Удмуртия» и «Феникс» из Московской области.

"Думаю, что с этим турниром начинается четырехлетний цикл спортивной работы, который завершится очередными Паралимпийскими играми, — сказал Лукин. — Желаю всем участникам прогрессировать. Показать, что следж-хоккей в России, несмотря на все трудности, развивается, санкционируют нас или нет".

"Мы уже входим в мировую элиту, и это будет продолжаться. Мы будем только сильнее", — добавил Лукин.