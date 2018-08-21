Иван и Александр Смирновы завоевали серебряные награды на молодёжном ЧЕ 

Россиянин Иван Смирнов стал вторым в индивидуальной гонке на молодёжном чемпионате Европы по велоспорту на треке в Эгле (Швейцария), уступив только немцу Феликсу Гроссу. В аналогичном виде программы среди женщин бронзу завоевала Наталья Студеникина. Первой стала итальянка Марта Кавалли.
В гонке на выбывание второе место занял Александр Смирнов, а победил бельгиец Жюль Эстерс. Велоспорт на треке. Чемпионат Европы U23. Эгль, Швейцария Мужчины Индивидуальная гонка 1. Феликс Гросс (Германия). 2. Иван Смирнов (Россия). 3. Штефан Биссеггер (Швейцария).
Гонка на выбывание 1. Жюль Эстерс (Бельгия). 2. Александр Смирнов (Россия). 3. Евгений Королёв (Беларусь).
Женщины. Индивидуальная гонка 1. Марта Кавалли (Италия). 2. Мартина Альцини (Италия). 3. Наталья Студеникина (Россия).