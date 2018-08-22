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МЧС рапортовало о готовности к проведению Гран-при России Формулы-1 в Сочи
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МЧС рапортовало о готовности к проведению Гран-при России Формулы-1 в Сочи 

Новая Кубань 4 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 августа — Новая Кубань. Мероприятие было посвящено теме противопожарной безопасности. В нем приняли участие более 120 сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Это лучшие специалисты с опытом работы на мероприятиях международного уровня.
Семинар проводили специалисты Российской автомобильной федерации, начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Константин Ратиани.
Специалистов проинформировали об особенностях трассы и местах дислокации средств обеспечения безопасности на ней и на пит-лейне, а также о флаговой сигнализации. ;
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Напомним, что Гран-при пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.
Главной проверкой Автодрома перед проведением Королевских гонок станет Этап РСКГ.
Российские Кубок серии кольцевых гонок пройдут 1 и 2 сентября.
В нем будут состязаться участники четырех классов СМП РСКГ из разных городов.
В программе гоночного уикенда — шесть динамичных заездов и развлечения для всей семьи. Сочи Автодром приглашает зрителей и болельщиков на Главную трибуну.
РАСПИСАНИЕ 6-го ЭТАПА СМП РСКГ-2018
Суббота, 1 сентября
11:45-12:15 Туринг, Гонка 1  12:30-13:10 Автограф-сессия
13:45-14:15 Супер-продакшн + Туринг-Лайт, Гонка 1  14:55-15:25 Национальный, Гонка 1  Воскресенье, 2 сентября
10:15-10:50 Национальный, Гонка 2  11:40-12:15 Туринг, Гонка 2  12:30-13:10 Автограф-сессия
13:45-14:20 Супер-продакшн + Туринг-Лайт, Гонка 2
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