МЧС рапортовало о готовности к проведению Гран-при России Формулы-1 в Сочи

Краснодар. 22 августа — Новая Кубань. Мероприятие было посвящено теме противопожарной безопасности. В нем приняли участие более 120 сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Это лучшие специалисты с опытом работы на мероприятиях международного уровня.

Семинар проводили специалисты Российской автомобильной федерации, начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Константин Ратиани.

Специалистов проинформировали об особенностях трассы и местах дислокации средств обеспечения безопасности на ней и на пит-лейне, а также о флаговой сигнализации. ;

Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Напомним, что Гран-при пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.

Главной проверкой Автодрома перед проведением Королевских гонок станет Этап РСКГ.

Российские Кубок серии кольцевых гонок пройдут 1 и 2 сентября.

В нем будут состязаться участники четырех классов СМП РСКГ из разных городов.

В программе гоночного уикенда — шесть динамичных заездов и развлечения для всей семьи. Сочи Автодром приглашает зрителей и болельщиков на Главную трибуну.

РАСПИСАНИЕ 6-го ЭТАПА СМП РСКГ-2018

Суббота, 1 сентября

11:45-12:15 Туринг, Гонка 1 12:30-13:10 Автограф-сессия

13:45-14:15 Супер-продакшн + Туринг-Лайт, Гонка 1 14:55-15:25 Национальный, Гонка 1 Воскресенье, 2 сентября

10:15-10:50 Национальный, Гонка 2 11:40-12:15 Туринг, Гонка 2 12:30-13:10 Автограф-сессия

13:45-14:20 Супер-продакшн + Туринг-Лайт, Гонка 2