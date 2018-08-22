Допинг-офицер раскрыл секретную информацию о тестировании Колоньи

Биограф финского автогонщика Кими Райкконена в своей книге бросил тень на допинговую историю швейцарского лыжника Дарио Колоньи, сообщает IS.

В биографии Райкконена рассказано, что некий допинг-офицер пришёл в швейцарский дом гонщика утром 24 февраля, когда финский лыжник Ийво Нисканен выигрывал олимпийское золото в марафоне, а присутствующие в доме наблюдали за этим событием по телевизору. Перед уходом допинг-офицер, представлявший швейцарское антидопинговое агентство, сказал, что 20 раз тестировал одного из тех, кто только что был на экране, с сентября 2017 года, и показал на Дарио Колонью.

Этот эпизод полностью противоречит правилам ВАДА , согласно которым допинг-офицеры не могут разглашать информацию о своей работе.

Главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Матти Хаависто удивлён количеством тестов за полгода, взятых одним и тем же человеком. Хаависто считает это недоразумением, если это конечно, не национальные тесты, которые можно сдавать дважды в неделю. Тренер не сомневается в чистоте Колоньи.