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Допинг-офицер раскрыл секретную информацию о тестировании Колоньи
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Допинг-офицер раскрыл секретную информацию о тестировании Колоньи 

Чемпионат.com 1 час назад
Биограф финского автогонщика Кими Райкконена в своей книге бросил тень на допинговую историю швейцарского лыжника Дарио Колоньи, сообщает IS.
В биографии Райкконена рассказано, что некий допинг-офицер пришёл в швейцарский дом гонщика утром 24 февраля, когда финский лыжник Ийво Нисканен выигрывал олимпийское золото в марафоне, а присутствующие в доме наблюдали за этим событием по телевизору. Перед уходом допинг-офицер, представлявший швейцарское антидопинговое агентство, сказал, что 20 раз тестировал одного из тех, кто только что был на экране, с сентября 2017 года, и показал на Дарио Колонью.
Этот эпизод полностью противоречит правилам ВАДА, согласно которым допинг-офицеры не могут разглашать информацию о своей работе.
Главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Матти Хаависто удивлён количеством тестов за полгода, взятых одним и тем же человеком. Хаависто считает это недоразумением, если это конечно, не национальные тесты, которые можно сдавать дважды в неделю. Тренер не сомневается в чистоте Колоньи.
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