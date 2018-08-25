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Климов стал серебряным призёром этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина
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Климов стал серебряным призёром этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Российский стадион
Россиянин Евгений Климов стал вторым на пятом этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошёл в Хакубе (Япония). Победа досталась японскому спортсмену Риою Кобаяси. В общем зачёте Климов вышел на первое место, опередив представителей Польши — Камила Стоха и Петра Жилу. Прыжки на лыжах с трамплина. Пятый этап Гран-при. Хакуба, Япония. Мужчины. К-120 1. Риою Кобаяси (Япония) — 287,9 2. Евгений Климов (Россия) — 271,9 3. Даниэль Хубер (Австрия) — 269,8… 8. Дмитрий Васильев (Россия) — 255,1… 23. Денис Корнилов (Россия) — 210,1… 25. Михаил Назаров (Россия) — 188,6 Общий зачёт после шести стартов
1. Евгений Климов (Россия) — 365 2. Камил Стох (Польша) — 300 3. Петр Жила (Польша) — 230.
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