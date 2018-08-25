Японец Акито Ватабе одержал победу во втором старте гонки Гундерсена (К-120 + 10 км) на третьем этапе летнего Гран-при по лыжному двоеборью в Оберстдорфе (Германия). Ватабе первенствовал как на трамплине, так и на лыжне. Призёрами стали немец Эрик Френцель и финн Илька Херола.
Лучший из россиян Эрнест Яхин показал шестой результат в прыжках на лыжах с трамплина, но в итоге финишировал 22-м.
Лидерство в общем зачёте сохранил австриец Марио Зайдль. Яхин поднялся на 33-ю позицию.
Лыжное двоеборье. Гран-при. Третий этап. Оберстдорф, Германия Мужчины. Гонка Гундерсена. К-120 + 10 км 1 (1-й после прыжков). Акито Ватабе (Япония) — 28.03,5. 2 (2). Эрик Френцель (Германия) — отставание 20,6. 3 (5). Илька Херола (Финляндия) — + 26,0… 22 (6). Эрнест Яхин (Россия) — + 2.32,7… 29 (44). Самир Мастиев (Россия) — + 3.06,2… 39 (33). Вячеслав Барков (Россия) — + 4.07,7… 49 (57). Виталий Иванов (Россия) — + 6.18,6.