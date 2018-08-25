Подмосковные велогонщики завоевали золото на юниорском первенстве РФ

На чемпионате России по велоспорту-шоссе в Белореченске параллельно проходят соревнования среди профессиональных спортсменов и среди юниоров 17-18 лет. Велогонщики из Подмосковья в парной гонке завоевали первое и третье места. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные велогонщики в парной гонке на 25 километров показали первый и третий результаты. Первое место соревнований среди юниоров с результатом 31:01,55 секунды заняли Евгений Викулов и Евгений Наумов . Третье место со временем в 31:49,93 секунды заняли Иван Яценко и Иван Юлкин.

Серебро у велогонщиков из Ленинградской области Николая Спотекало и Даниила Баланева — их результат — 31:48,97 секунды.

«Молодые велогонщики из Московской области поддержали успех взрослой команды. Это отличное достижение подмосковных велогонщиков, которые благодаря этому могут попасть на международную многодневную гонку «Кубок нации» в конце августа-начале сентября», — прокомментировал победу молодых спортсменов министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

В субботу, 25 августа, на чемпионате состоится командная гонка на дистанцию 50 километров.